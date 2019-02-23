2019/02/23 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تصدت القوات الأمنية ،السبت، لهجوم شنه مسلحون تابعون لعصابات “ داعش” الإرهابية في صلاح الدين.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى / الأنصار/نسخة منه: “تمكن أهالي قرية النمل في الشرقاط بالتعاون مع قوات الحشد والشرطة، بالتصدي لمجموعة إرهابية ترتدي أحزمة ناسفة حاولوا الاعتداء على المدنيين”، مضيفا ان “تم إسناد أهالي القرية بإرسال قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية مع أهالي قرية النمل يتصدون لهجوم داعشي في صلاح الدين alansaar.

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