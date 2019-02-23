2019/02/23 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “الموندو” الإسبانية ،السبت، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عمد إلى البحث عن تحالفات في الصين وباكستان لإظهار أنه ليس منبوذا دوليا.وقالت الصحيفة، في تقريرها إن”زيارة ابن سلمان إلى الصين، التي جاءت بعد زيارته إلى باكستان والهند، تهدف إلى البحث عن تحالفات جديدة في آسيا في ظل الانتقادات التي أُثيرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الموندو”: بن سلمان عمد إلى البحث عن تحالفات في الصين وباكستان لإظهار أنه ليس منبوذا دوليا alansaar.

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