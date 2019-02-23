قرب السليمانية .. العثور على رفات امرأة تعود للهجرة المليونية الكوردية

2019/02/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم شرطة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم السبت، عن العثور على رفات مع ملابس نسائية لامرأة توفيت اثناء الهجرة المليونية للشعب الكوردستاني بعد انتفاضة عام 1991 في قرية "بيجي قلاي شاتر" قرب ناحية طويلة.

وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة الرائد برزان عثمان محمد ان الامرأة تم دفنها قرب الطريق وعثر عليها من بعض الاشخاص وتم ابلاغ الشرطة والجهات المعنية بهذا الامر.

واضاف انه بقرار من القاضي تم نقل رفات الامرأة الى معهد الطب العدلي في حلبجة، لافتا الى فتح ملف تحقيق بالقضية.

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