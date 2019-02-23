الديمقراطي الكوردستاني: نقطة واحدة تفصلنا عن الاتفاق مع الاتحاد الوطني

2019/02/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد قيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم السبت، ان حزبه اكد خلال اجتماعاته مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على وحدة اراضي الوطن والحكم الشامل لمناطقه كافة وترسيخ الاستقرار.

وقال عضو المكتب السياسي للديمقراطي محمد محمود في تصريح لموقع الحزب اليوم، ان حزبه متفق مع الاتحاد الوطني في جميع النقاط ماعدا نقطة واحدة كانت نظرة الحزب مختلفة حولها مع نظرة الاتحاد وهي ان ضرورة فتح ملف كركوك والمناطق الاخرى المشمولة بالمادة 140 من الدستور واجراء اتفاق مع الحكومة العراقية وتطبيع تلك المناطق ومن بعدها يتم انتخاب محافظ لكركوك، مستدركا ان الاتحاد الوطني جعل اكثر اولوياته تقديما هي انتخاب محافظ كركوك ومن بعدها التطبيع والاشياء الاخرى في مرحلة قادمة.‎

وشدد محمود على ان كركوك ليست ملكا لجهة معينة لوحدها بل انها لجميع الاطراف والجهات الكوردستانية، موضحا ان اعضاء الديمقراطي في مجلس محافظة كركوك جمعوا 12 توقيعا لعقد اجتماع مجلس المحافظة في 18 شباط في حين ان الاتحاد لم يتمكنوا من جمع توقيعين من اجل ان يتمكن المجلس من عقد اجتماعه عندما كان في اجازته.

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