الحزبان الرئيسان يجتمعان نهاية الاسبوع والديمقراطي يؤكد على مرشحيه للحكومة والرئاسة

2019/02/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم السبت ان الحزب سيجتمع نهاية الاسبوع الجاري مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لاستئناف الحوارات من اجل تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وقال ميراني للصحفيين اليوم في اربيل ان يوم الاربعاء او الخميس المقبلين سيُعد اجتماع بين الجانبين.

واضاف ان "الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وجميع الاحزاب في كوردستان مدينون للشعب، ويتعين علينا تسديد هذا الدين عبر وحدة الصف والحفاظ على المكتسبات وتشكيل حكومة قوية برئاسة مسرور بارزاني، ورئاسة للإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني".

وتابع ميراني "فلنضع ايدينا بأيدي بعضنا البعض للحفاظ على امن واستقرار اقليم كوردستان وتوفير العيش الرغيد للشعب"، مؤكدا ان هذه الامور من اولويات الديمقراطي الكوردستاني.

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