أومتيتي وفيدال أساسيان بمواجهة برشلونة وإشبيلية

2019/02/23 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن نادي برشلونة، عن تشكيل الفريق لمباراة اليوم أمام إشبيلبية بالدوري الإسباني.





ويحل النادي الكتالوني يحل ضيفًا على نظيره الأندلسي، ضمن منافسات الأسبوع 25 لليجا، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”.

واختار إرنستو فالفيردي، المدير الفني ل‍برشلونة، تشكيلاً يضم:

تير شتيجن، سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، كوتينيو، ميسي، سواريز.

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