رفع الحواجز الكونكريتية امام الفوج التاسع بشارع حيفا وسط بغداد

2019/02/23 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت امانة بغداد، السبت، رفع حواجز كونكريتية امام مبنى الفوج التاسع بشارع حيفا وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “بالتنسيق مع القوات الامنية قامت الامانة اليوم برفع الصبات الكونكريتية من امام الفوج التاسع في شارع حيفا وسط بغداد، وباشرت بحملة تنظيف ورفع للنفايات”.

يشار الى ان امانة بغداد اعلنت خلال الايام الماضية عن رفع العديد من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من العاصمة.

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