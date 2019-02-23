الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب نادٍ إيراني باللعب في كربلاء

2019/02/23 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وافق الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، على طلب نادي ذوب آهن اصفهان الايراني للعب في كربلاء امام الفرق السعودية.وسيواجه فريق ذوب آهن الايراني فريق الزوراء على ملعب كربلاء الدولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات يوم السابع من آيار المقبل.وعلى ذات الملعب، سيواجه الفريق الايراني نظيره النصر السعودي، في الجولة الاخيرة من […]

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