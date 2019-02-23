الديمقراطي الكردستاني يدين استشهاد الصيادين الخمسة من النجف في الثرثار

2019/02/23 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ادانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، استشهاد الصيادين الخمسة من النجف في منطقة الثرثار.وقالت الكتلة في بيان، تلقته /SNG/،اننا “ندين بشدة الهجمات الارهابية التي ادت الى استشهاد خمسة صيادين من اهالي محافظة النجف الاشرف على ايدي عناصر داعش الارهابي ، ونعزي ذوي المغدورين الخمسة داعين الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان”....

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