الرئيس السوداني يعين محمد طاهر إيلا رئيسًا للوزراء

2019/02/23 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قالت

الرئاسة السودانية، اليوم السبت، إن الرئيس عمر البشير عيّن محمد طاهر إيلا، والي ولاية

الجزيرة، رئيسًا للوزراء.

وكان

البشير قال، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إنه سيؤيد إيلا في الانتخابات الرئاسية

لعام 2020، إذا قرر الترشح.

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