وزير الإسكان عن مشروع لتوزيع أراض سكنية في البصرة

2019/02/23 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشف

وزير الإسكان والإعمار والبلديات بنكين ريكاني، اليوم السبت، عن مشروع لتوزيع أراض

سكنية في محافظة البصرة.

وقال

ريكاني، في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” سنبدأ بمشروع توزيع الاراضي

من محافظة البصرة سلة العراق الاقتصادية”.

وأضاف

ريكاني، “ليكون منها البداية بمدينة سكنية نموذجية سنطلق عليها اسم (‎مدينة السياب)”.

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