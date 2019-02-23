2019/02/23 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد تعلن المباشرة بغلق مواقع تجارة وتجهيز وبيع المواد الإنشائية

23/02/2019 18:52:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت امانة بغداد ، السبت، عن المباشرة بغلق مواقع تجارة وتجهيز وبيع المواد الإنشائية التي لم تستحصل على موافقات رسمية في منطقة الصابيات.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الحملة جاءت بعد نفاد مدة الإنذارات القانونية التي وجهت لاصحاب هذه المواقع، اذ شملت مصادرة كميات كبيرة من مواد البناء بالجهد الثقيل وإلزام اصحاب هذه المواقع بتعهدات قانونية بعدم عودة هذه المخالفات والتجاوزت من جديد".

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