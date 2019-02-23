السيد عمار الحكيم للخزاعي: ضرورة تكثيف الحوارات لكسر الجمود السياسي والتوصل الى حلول لكل المعوقات

2019/02/23 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، على ضرورة تكثيف الحوارات لكسر الجمود السياسي والتوصل الى حلول لكل المعوقات.

جاء ذلك خلال لقاء السيد عمار الحكيم في مكتبه ببغداد، مساء اليوم السبت، وفد حزب الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث ملفات مستجدات الوضع السياسي في العراق وآليات تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ، ودعم الحكومة الحالية في استكمال ما تبقى من كابينتها الوزارية بالإضافة الى تنفيذ برنامجها الحكومي".وشدد السيد عمار الحكيم، على" ضرورة الالتزام بأولويات المرحلة الحالية وأهمية تضافر الجهود على تحقيقها"، مؤكداً على" أهمية تكثيف الحوارات بين القوى السياسية العراقية والتحالفات الكبيرة لكسر حالة الجمود السياسي والتوصل الى حلول عملية لكل المعوقات والمشاكل ليتوجه الجميع نحو خدمة المواطن العراقي وتحقيق نهضة شاملة في كل المجالات الخدمية والتنموية".واشار البيان الى ان" السيد عمار الحكيم استمع لمبادرتهم بتشكيل كتلة وطنية من القوى الفاعلة في المشهد السياسي تتفق على المشتركات و إدارة الاختلاف عند حصوله".انتهى

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