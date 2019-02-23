2019/02/23 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور ، العثور على مقبرة فردية في شنگال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور ، العثور على مقبرة فردية في شنگال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).