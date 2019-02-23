الجبوري : الاميركان وفرو ملاذات آمنة لداعش لقتل المدنيين في الصحراء الغربية

2019/02/23 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن مجلس محافظة النجف، السبت، عن توفير القوات الأميركية ملاذات أمنه للمجموعات الإرهابية التي استهدفت المدنيين من أهالي المحافظة في النخيب والثرثار، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ قرار عاجل وجريء بإخراجهم من البلاد.وقال رئيس مجلس المحافظة خضير الجبوري لـ/المعلومة /، إن “الاشخاص الذين استشهدوا على يد عصابات داعش الإجرامية في النخيب والثرثار […]

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