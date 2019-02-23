الانبار.. تفكيك عبوة ناسفة وسط الرمادي

2019/02/23 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بتفكيك عبوة ناسفة وسط مدينة الرمادي.وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز" ان"مديرية مكافحة المتفجرات وجهت باجراء عملية

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