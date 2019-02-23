هل تحتاج واشنطن إلى العراق لمراقبة إيران؟

2019/02/23 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *مشرق عباس تبدو الإجابة بديهية ومباشرة؛ الولايات المتحدة لا تحتاج إلى العراق فعليا لا لمراقبة طهران، ولا حتى لمهاجمتها لو أرادت ذلك.ومع أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتوقف يوما عن التأكيد أنها لن تسمح بتحويل العراق إلى منصة لمهاجمة إيران، فإن هذه القضية تتحول إلى جوهر علاقات العراق مع طهران التي لا تقل […]

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