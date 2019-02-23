صور: البغدادي تعلن انطلاق “حملة تبليط كبرى”

2019/02/23 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار- ناس اعلن مدير ناحية البغدادي شرحبيل السمرمد، السبت،عن بداية العمل بالحملة الكبرى لتبليط جميع الطرق في البغدادي. وأظهرت صور حصل عليها “ناس”، اليوم (23 شباط 2019)، مباشرة آليات بلدية البغدادي بالمراحل الاولى من الحملة لتبليط الطرق في الناحية.

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