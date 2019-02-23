2019/02/23 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو منعت قوة امنية الصحافي “امير خانقيني” من تصوير تقريره أطراف قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.إسماعيل قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ان “قوة من فوج الطوارئ الثامن للشرطة الاتحادية في ديالى قامت بمنعه من تصوير تقرير يتعلق بتردي الوضع الأمني في هذه المناطق و نزوح الأهالي جراء الهجمات التي يتعرضون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة أمنية تمنع صحفياً من التصوير في قضاء خانقين بديالى كركوك ناو.

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