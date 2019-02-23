حماس: إصرار فتح على عدم إصلاح منظمة التحرير انتهاك لاتفاقات المصالحة

2019/02/23 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت حركة حماس، إن إصرار حركة فتح على عدم التقدم بأي خطوة في مسار إصلاح منظمة التحرير، هو انتهاك لكل اتفاقات المصالحة، التي وقعتها كل الفصائل منذ اتفاق القاهرة 2005.

وأضاف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن “استمرار حركة فتح في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية، وهيمنتها على القرار فيها، ورفضها الشراكة مع أي من المكونات الوطنية، هي أحد أهم أسباب الانقسام وعوامل استمراره، ويعزز الاستقطاب في المشهد السياسي الفلسطيني”.

وتابع قاسم، “إبقاء النظام السياسي الفلسطيني في حالة الانقسام، والمنظمة في حالة الضعف والارتهان، يخدم المصالح الفئوية الضيقة لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، بينما يضعف هذا السلوك قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات الجسام، التي تمر بها القضية الفلسطينية”.

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