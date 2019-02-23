2019/02/23 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية ،السبت، عن استعداد مجلس النواب الأمريكي لخوض “حرب قضائية” ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت المجلة إن “الديمقراطيين في مجلس النواب سيتحركون هذا الأسبوع لمنع ترامب من التحايل على الكونغرس واستغلال حالة الطوارئ من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك ما يعني انطلاق أسابيع طويلة من المعارك والمناوشات بين الطرفين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بوليتيكو”: مجلس النواب الأمريكي يستعد لخوض “حرب قضائية” ضد ترامب alansaar.

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