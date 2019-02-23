2019/02/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

نفذت القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى عملية تفتيش شملت قرية جلبي وبساتينها- الهوره وقرية المخيسة وبساتينها وقرية ابو كرمة وبساتينها، فضلا عن قرية الكبة وبساتينها أيضاً، وقد أسفرت العملية عن تدمير وكر للارهابيين وعثرت على عبوة ناسفة، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة عثرت على عبوة ناسفة في منطقة البو جايد، كما القت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في ناحية العظيم.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير وكر للارهابيين والعثور على عبوتين ناسفتين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير وكر للارهابيين والعثور على عبوتين ناسفتين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).