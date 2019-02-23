تشييع ابناء النجف الذين اعدمهم داعش قرب بحيرة الثرثار

2019/02/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشييع ابناء النجف الخمسة الذين اعدمهم “داعش” قرب بحيرة الثرثار.

وقال مصدر ، إن التشييع بدأ من مدينة الفلوجة باتجاه محافظة النجف.

واعلن مستشفى الفلوجة التعليمي، اليوم السبت، عن وصول خمس جثث من ابناء النجف اعدمهم تنظيم “داعش” قرب بحيرة الثرثار شمال الانبار.

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