2019/02/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: orMmC51mb8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بمجلس واسط: تراجع كبير بواردات منفذ زرباطية على خلفية الاتفاقية مع الأردن #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو بمجلس واسط: تراجع كبير بواردات منفذ زرباطية على خلفية الاتفاقية مع الأردن #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).