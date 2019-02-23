طهران: توقيف العسكري الأمريكي السابق لا علاقة له بالتجسس

2019/02/23 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين بناهي آذر، أن توقيف بلاده للعسكري الأمريكي السابق "مايكل وايت"، جاء إثر شكوى شخصية، وليس للأمر علاقة بالتجسس والأمن القومي. جاء ذلك خلال حوار أجراه مساعد وزير الخارجية، مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).وأوضح "آذر" أن توقيف العسكري السابق في القوات البحرية الأمريكية، جرى قبل 6 أشهر بناءً على شكوى شخصية (لم يحدد نوعها ومن تقدم بها).وأشار إلى "استمرار القضاء الإيراني في محاكمته"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.وصرح بوجود 6 آلاف و104 مواطن أجنبي محبوسين في البلاد، يتصدرهم حاملو الجنسية الأفغانية، مشيراً إلى وجود 3 آلاف إيراني محبوسون في الخارج. وأقرت السلطات الإيرانية 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، توقيفها "وايت" (46 عاماً)، بعد أن كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن اعتقاله في يوليو/ تموز 2018.

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