حاكم الزاملي: صفحة “داعش” لا يمكن إحياؤها من جديد

2019/02/23 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي حاكم الزاملي, ان صفحة داعش الارهابي لم يعد ممكنا إحياؤها مرة أخرى في العراق أو المنطقة، بعد أن تلقت ضربات عنيفة، إضافة الى رفضها من قبل المجتمعات المحلية التي كانت بمثابة حواضن لها.

واعتبر الزاملي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، انه من الممكن استخدام بعض الخلايا الصغيرة هنا أو هناك لإحداث ثغرات أو تهديدات لبعض المناطق لكي تشكل عامل ضغط وابتزاز للحكومة بهدف تنفيذ مشاريع أو ترتيب وضع خاص في المنطقة من قبل الجانب الأميركي.

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