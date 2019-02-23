2019/02/23 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان..اجتماع يضم رئيس نادي الزوراء فلاح حسن و شاكر الجبوري مع المدرب اكرم سلمان في احد مطاعم الكرادة

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