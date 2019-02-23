رئيس الجمهورية يصل الى مصر على رأس وفد يضم عددا من الوزراء

2019/02/23 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم السبت، الى مصر على رأس وفد يضم عددا من الوزراء للمشاركة في فعاليات أعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة.

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