الدفاع النيابية تتهم القوات الأمريكية بإثارة مخطط جديد لزعزعة امن الصحراء العراقية

2019/02/23 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية القوات الأمريكية بإعادة النشاط

الإرهابي في عدد من مناطق الصحراء الغربية. عضو اللجنة علي جبار اكد إن قيام عصابات داعش الإرهابية بعمليات

خطف وقتل للمدنيين في عدد من مناطق الصحراء الغربية المحاذية لمحافظات

الانبار وكربلاء والنجف حصلت بدعم من القوات الأمريكية لتحقيق نوع من

الفوضى الأمنية لاتخاذها ذريعة بالبقاء العسكري في البلاد، بدوره كشف

النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، عن قيام القوات الأميركية بنقل

جميع المعتقلين من عناصر داعش الارهابي من سوريا الى المعسكرات

العراقية، محذراً من اطلاق سراحهم بالتزامن مع مخطط ارهابي جديد

لاستهداف البلاد.

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