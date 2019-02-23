في ثاني جريمة خلال أسبوع..الحكمة في النجف تطالب بتأمين المناطق التي تعاني نشاط واضح للعصابات التكفيرية

2019/02/23 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف:الفرات نيوز} طالب تيار الحكمة الوطني في النجف الاشرف بضرورة تأمين المناطق التي تعاني خروقات ونشاط واضح للعصابات التكفيرية في الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" يستنكر الجريمة البشعة التي اقترفتها الايادي الاثمة من الارهابيين بحق مجموعة من الصيادين من ابناء ناحية العباسية في النجف الاشرف"، معزياً" اهالي المغدورين وابناء عشائرهم ومحبيهم لما حل بهم من فجيعة المت القلوب وألهبت المشاعر والحقت شباب بقوافل الشهداء محتسبين عند ربهم هذا الظلم والاضطهاد".



وطالب الاجهزة الامنية والقوات العسكرية" بضرورة تأمين المناطق الصحراوية والمائية في مختلف المناطق التي تعاني خروقات ونشاط واضح للعصابات التكفيرية في الاونة الاخيرة مما سبب بخسارة عدد من ابناء المحافظة في ثاني جريمة خلال اسبوع واحد دون وجود تحرك ملموس في ضرب واستئصال خلاياهم السرطانية في جسد وطننا العزيز".انتهىبواسطة: حيدر حسين الاسدي

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