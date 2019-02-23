{كوورة} يكشف خفايا انتخابات القوة الجوية وامتناع اغلب النجوم عن الانتخاب

2019/02/23 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يكشف برنامج {كوورة}، الليلة، الخفايا التي رافقت انتخابات نادي القوة الجوية مع الضيفين امين سر نادي القوة الجوية وليد الزيدي وعضو الإدارة سمير كاظم لمناقشة خفايا واسرار انتخابات النادي ومستقبله في المرحلة المقبلة.

ويسلط البرنامج الضوء على "رد قائد القوة الجوية انور عن اتهامه بالتدخل في انتخابات النادي، وفتح النار على نجم كروي ويتهمه ببيع الأصوات، فضلا عن تعليق اللجنة المشرفة: انتخابات القوة الجوية مؤامرة مشروعة !!ويتطرق البرنامج الى السبب الرئيسي لامتناع اغلب نجوم الصقور عن انتخابات النادي، والتحركات والخطوات المريبة للجماهير داخل قاعة الانتخابات، ومن شكك بالتقرير المالي لنادي القوة الجوية ؟!!.انتهى

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