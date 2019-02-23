تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في الانبار

2019/02/23 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السبت، تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش قرب شارع 60 بمدينة الرمادي في محافظة الانبار.

وقالت

المديرية في بيان، إن “عبوة ناسفة عبارة عن جلكان من مخلفات تنظيم داعش، عثر عليها

اثناء التفتيش في حي الضباط قرب شارع 60 في مدينة الرمادي”.

وأضافت،

أن العبوة “تم معالجتها ورفعها من مكانها، وعاد الفريق دون حادث”.

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