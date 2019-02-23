الإعلام الأمني يعلن تدمير وكر لتنظيم داعش في ديالى

2019/02/23 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، تدمير وكر لتنظيم داعش والقبض على مطلوب بـ”قضايا ارهابية” خلال عمليات تفتيش عدة قرى بمحافظة ديالى.

وقال المركز في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى نفذت عملية تفتيش شملت قرية جلبي وبساتينها- الهوره وقرية المخيسة وبساتينها وقرية ابو كرمة وبساتينها، فضلا عن قرية الكبة وبساتينها أيضاً”، مبينة أن “العملية قد أسفرت عن تدمير وكر للارهابيين والعثور على عبوة ناسفة”.

وأضافت،

أن القوات الامنية “عثرت، وفق معلومات استخباراتية دقيقة، على عبوة ناسفة في منطقة

البو جايد، كما القت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في ناحية العظيم”.

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