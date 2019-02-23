٥ مليارات دينار لدعم القطاع الزراعي في ميسان

2019/02/23 | 19:32

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت رئيس لجنة التجارة و المالية في مجلس محافظة ميسان ليلي شخيتر الذهيباوي السبت عن موافقة المصرف الزراعي على دعم المشاريع الزراعية والاقتصادية في ميسان.

وقالت الذهيباوي لـ(المستقلة) “حصلنا على موافقة مدير عام المصرف الزراعي سري عبد الله شعبان ، بتمويل المشاريع الاقتصادية والزراعية في ميسان”،مشيرةٍ الى ان المصرف خصص ٥ مليار دينار لتمويل القطاع الزراعي والصناعي في ميسان.

وأوضحت أن المصرف وعد بتذليل الصعوبات وكسر الروتين من أجل تسهيل الدعم المالي للمشاريع الزراعية والصناعية ،واصفة ذلك بالإنجاز على مستوى المحافظة (حسب قولها)

وتمنت الذهيباوي ان ينهض القطاع الزراعي والصناعي في ميسان من أجل تنويع الاقتصاد زيادة فرص العمل ودعم اقتصاد البلد الذي يتعمد كليا على النفط.

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