الخمر المغشوش يتسبب بفاجعة في الهند

2019/02/23 | 19:32

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(المستقلة)..استقيظت الهند ، اليوم صباحا، على فاجعة كبيرة راح ضحيتها أكثر من 80 مواطنا هنديا وأصيب المئات منهم بسبب مشروبات كحولية مغشوشة وغير صالحة للشرب.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن وزير الصحة في ولاية أسام الهندية، هيمانتا بيسوا سارما، أن 84 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر تناول خمور مغشوشة في الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد كما تم نقل نحو 200 آخرين للمستشفى.

وقال سارما “نتلقى كل عشر دقائق تقارير عن ضحايا من أماكن مختلفة.



حتى الآن تم نقل نحو 200 شخص للمستشفى وكثير منهم في حالة حرجة”.

وأضاف بعد أن زار المرضى في جورهات الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي جواهاتي المركز المالي في الولاية “هرع أطباء من مناطق قريبة للتعامل مع الأمر”.

وتأتي الواقعة بعد أقل من أسبوعين من وفاة أكثر من مئة شخص بعد تناول خمر ملوث في شمال الهند.

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