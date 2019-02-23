أمانة بغداد تعلن رفع الصبات الكونكريتية من أمام مقر عسكري في شارع حيفا

2019/02/23 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، السبت، رفع الصبات الكونكريتية من أمام مقر عسكري في شارع حيفا وسط العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وبالتنسيق مع القوات الامنية تم رفع الصبات الكونكريتية من امام الفوج التاسع في شارع حيفا وسط بغداد”.

واضافت،

ان “فرقنا باشرت بحملة تنظيف ورفع النفايات من المكان”.

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