تخصيص 20 مليار دينار لاستكمال مشاريع أطراف بغداد خلال 2019

2019/02/23 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف سائرون ستار جبار العتابي، السبت ، عن تخصيص مبلغ ٢٠ مليار دينار لاستكمال المشاريع الخدمية في أطراف بغداد بموازنة ٢٠١٩.وقال العتابي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “موازنة ٢٠١٩ شهدت تخصيص مبلغ ٢٠ مليار دينار لمشاريع حديثة في ناحية حي الوحدة النهروان وابو غريب فضلا عن […]

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