وزير الهجرة يكشف عن وجود مواد فاسدة ضمن السلة الغذائية

2019/02/23 | 19:36

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(المستقلة)..كشف وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى عن وجود أربع مواد فاسدة وفق ما اثبته الفحص الصحي ضمن مفردات السلة الغذائية التي كان من المفترض أن يتم توزيعها على النازحين ، مؤكداً عزم الوزارة على إتلافها بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح تحقيق بهذا الخصوص ومحاسبة المقصرين .

وأوضح الوزير ” ان أربع مواد غذائية كان من المفترض توزيعها على النازحين ضمن السلة الغذائية البالغ عددها (27,656) سلة ، وهي ( العدس والحمص والفاصوليا والبرغل ) فشلت في الفحص الصحي ، وبالتالي سيتم إخراجها وإتلافها بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها من الوزارتين “.

وأكد أنه ” سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تلف وفشل هذه المواد في الفحص الصحي ومحاسبة المقصرين ” ، مبيناً ” ان المشكلة لا تقتصر على الهدر الحاصل بسبب تلف هذه المواد، بل تتعدى ذلك إلى المجازفة بسلامة النازحين فيما لو تم توزيع هذه المواد ضمن السلة الغذائية، وهذا الأمر لا يمكن التهاون فيه ” .

وتفقد الوزير مخازن الوزارة في الشالجية برفقته المفتش العام محمد الساعدي وعدد من كوادر الوزارة والخبراء، وأجرى كشفاً على المواد الموجودة في المخازن وطرق خزنها، وقدم ملاحظاته وتوجيهاته بهذا الخصوص .

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