المخرج نوزاد شيخاني يكشف ل”ايزيدي 24″ عن مرحلة توزيع وعرض فيلم تورن

2019/02/23 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرج نوزاد شيخاني يكشف عن مرحلة توزيع وعرض فيلم تورن ايزيدي 24 _ سامان داود _ خاص فيلم تورن بعد أقل من عام على انتاجه أخذ شهرة واسعة النطاق على صعيد السينما العالمية و العراقية و هو يعتبر أول فيلم يجسد معاناة الايزيديين و الإبادات التي لحقت بهم ، بعد دخول الفيلم عدة مهرجانات دولية […]

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