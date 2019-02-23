آر كيلي يمثل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي

2019/02/23 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يمثل مغني الآر آند بي الحائز على جائزة جرامي الموسيقية آر.كيلي أمام محكمة في شيكاجو اليوم السبت للاستماع إلى اتهامات موجهة إليه بالاعتداء الجنسي على أربعة أشخاص بينهم ثلاثة مراهقين.

ويواجه المغني، الذي يبلغ من العمر 52 عاما واسمه الحقيقي روبرت كيلي، اتهامات منذ سنوات بسوء السلوك الجنسي مع نساء وفتيات قاصرات.

ووجهت إليه عشرة اتهامات أمس الجمعة، بعد نحو شهرين من بث شبكة لايف تايم التلفزيونية سلسلة أفلام وثائقية مدتها ست ساعات بعنوان (سيرفايفينج آر كيلي) “النجاة من آر كيلي”، اتهمته فيها نساء كثيرات بسوء السلوك الجنسي والاعتداء الجنسي عليهن.

وسلم كيلي نفسه للشرطة مساء أمس الجمعة.

وقالت كيمبرلي فوكس ممثلة الادعاء في مقاطعة كوك خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن أعمار ثلاث من بين أربع ضحايا كانت أقل من 17 عاما عندما تعرضوا لوقائع الاعتداء الجنسي عليهم التي بدأت في عام 1998.



ولم تقدم فوكس تفاصيل عن التهم التي تصل عقوبة كل منها إلى السجن عشرة أعوام بحد أقصى.

وينفي كيلي صاحب أغنية (آي بيليف آي كان فلاي) الشهيرة، منذ سنوات اتهامات الاعتداء الجنسي.

وفاز كيلي بجائزة جرامي ثلاث مرات وله رصيد من الأغنيات الناجحة الأخرى مثل (بامب إن جريند) و(يور باديز كولين).

ويقول كيلي في سيرته الذاتية إنه تعرض لاعتداء جنسي عندما كان طفلا في الثامنة من عمره في مدينة شيكاجو التي نشأ بها.

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