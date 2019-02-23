خيتافي لا يزال يحلم باللعب في دوري الأبطال عقب فوزه على رايو فايكانو

2019/02/23 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم خيتافي نحو أول أربعة في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه على جاره رايو فايكانو 2-1 ما عزز من آمال الفريق الصغير القادم من مدريد في التأهل للعب في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وتقدم المهاجم خايمي ماتا لأصحاب الارض خلال الشوط الأول بإنهاء رائع في سقف الشبكة قبل أن يتم إلغاء هدف له قبل نهاية الشوط ذاته.

وعلى الرغم من سيطرته على أغلب فترات اللقاء أمام رايو المتعثر، لكن خيتافي فوجئ في الدقيقة 58 بتسديدة متقنة من على حافة منطقة الجزاء من راؤول دي توماس مهاجم الفريق الزائر والمعار من ريال مدريد.

لكن خيتافي، الذي أضاع تقدمه بهدفين امام ايبار الاسبوع الماضي ليظل خارج أول أربعة في الترتيب، لم يهدر الفرصة وانتزع التقدم من جديد بعدها بعشر دقائق بعد أن شق ماتا طريقه إلى داخل منطقة الجزاء وهيأ الكرة لزميله المهاجم خورخي مولينا ليهز الشباك من مسافة قريبة.

ومنح الفوز خيتافي، العائد لدوري الاضواء في 2017، المركز الرابع برصيد 39 نقطة متقدما بنقطتين على اشبيلية الذي سيستضيف برشلونة المتصدر في وقت لاحق يوم السبت، فيما ظل رايو في منطقة الهبوط محتلا المركز 19 برصيد 23 نقطة.

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