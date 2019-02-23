هاليبرتون تضع حجر الأساس لمفاعل تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة في السعودية

2019/02/23 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



اعلنت شركة “هاليبرتون” أنها بصدد بناء أول محطة مفاعل لتصنيع المواد الكيميائية في حقول النفط بالمملكة العربية السعودية.

وأقامت الشركة حفل إفتتاح في موقع مجمّع “بلاس كيم” في المحطة في الجبيل.



عند اكتمال بناء المصنع في عام 2020، ستبدأ شركة “هاليبرتون” في تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة على المستوى المحلي لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الإنتاج والموثوقية في التطبيقات بدءاً من احتياطي النفط وصولاً إلى المصفاة.

وقال جيف ميلر، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “هاليبرتون” في سياق تعليقه على الأمر: “يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى تسريع وتيرة أعمال المواد الكيميائية المتخصصة السريعة النمو.



ونحن متحمسون لاحتضان هذه المنشأة الأولى في المملكة العربية السعودية مع الاستمرار في تعزيز التزامنا تجاه برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة”.



وأضاف: “وقع اختيارنا على المملكة العربية السعودية لأنها تقدم لنا موقعاً متميزاً يخوّلنا توفير عرض قيمة لخدمات متفوقة وخبرات في التطبيقات الكيميائية مقدمة إلى عملاء النصف الشرقي من الكرة الأرضية، والفضل يعود إلى تاريخنا الطويل على مدى 80 عاماً من النجاح في المملكة العربية السعودية”.

هذا ويتمتع المصنع بالقدرة على تصنيع ألواح عريضة من المواد الكيميائية لبرامج المعالجة الهندسية للتحفيز والإنتاج والنقل والتخزين والتنقيب.



ويسهم المختبر العالمي والفريق التابع لشركة “هاليبرتون” في وادي الظهران للتقنية، فضلاً عن التصنيع على المستوى المحلي، في اتخاذ الشركة موقعاً فريداً يخوّلها تسريع وتيرة إنتاج الحلول الكيميائية المتخصصة للجيل القادم مع تطوير قدرات الموظفين المحليين.

المصدر: “ايتوس واير”

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