السودان.. البشير يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء

2019/02/23 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام،اليوم السبت، بأن الرئيس السوداني عمر البشير قرر تعيين محمد ايلا رئيسا للوزراء.وذكرت قناة عربية تابعتها "العهد نيوز"، أن "الرئيس السوداني عمر البشير

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