النجف.. تطالب بمعرفة ملابس اغتيال الصيادين في الثرثار

2019/02/23 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، اليوم السبت، رئاسة مجلس الوزراء بمعرفة ملابسات حادث اغتيال الصيادين في الثرثار، فيما وجه رسالة الى العشائر العربية.وقال

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