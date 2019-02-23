عملية أمنية شمال ديالى: القبض على مطلوب وتدمير وكر لداعش

2019/02/23 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس القت القوات الامنية، السبت، القبض على مطلوب شمالي محافظة ديالى، ودمرت وكراً لتنظيم داعش.وقال مركز الاعلام الامني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (23 شباط 2019)، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى نفذت عملية تفتيش شملت قرية جلبي وبساتينها- الهوره وقرية المخيسة وبساتينها وقرية ابو كرمة وبساتينها، فضلا عن قرية […]

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