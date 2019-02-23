2019/02/23 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت وحدات الجيش السوري ،السبت، عمليات مكثفة على مواقع الإرهابيين في ريف حماة الشمالي الغربي.وقال مصدر عسكري ان “وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على مواقع الإرهابيين في محيط قلعة المضيق وقريتي جسر بيت الراس والحويز بريف حماة الشمالي الغربي بعد رصد تحركات لهم باتجاه المناطق الآمنة للاعتداء عليها وأوقعت بينهم قتلى ومصابين”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري ينفذ عمليات مكثفة على مواقع الإرهابيين في ريف حماة alansaar.

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