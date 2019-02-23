حزب الله: قرار دولي ترعاه واشنطن يمنع عودة النازحين السوريين إلى سوريا

2019/02/23 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،السبت، انه يوجد قرار دولي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية يمنع عودة النازحين السوريين إلى سوريا.وقال الشيخ نعيم خلال حفل تأبيني في مجمع الإمام علي (ع) – الشياح انه “يوجد قرار دولي ترعاه أميركا يمنع عودة النازحين السوريين إلى سوريا ليقولوا للعالم بأن سوريا غير […]

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