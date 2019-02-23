الأمن والدفاع النيابية تدعو القوات الأمنية إلى استهداف داعش في المناطق المحيطة ببحيرة الثرثار

2019/02/23 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار يوسف، اليوم السبت، القوات

الأمنية إلى البدء بعمليات تستهدف اوكار داعش في المناطق المحيطة ببحيرة

الثرثار”.

وقال يوسف في تغريدة على “تويتر” وتابعها “النور نيوز”

ندعو القوات الأمنية بكافة صنوفها، إلى البدء بعمليات

تستهدف اوكار داعش في المناطق المحيطة ببحيرة الثرثار في محافظتي صلاح الدين والأنبار”.

وطالب بالاعتماد على ابناء العشائر في تلك المناطق في الادلاء بالمعلومات والتعاون مع القوات المسلحة بالكشف عن مواقع ومضافات عصابات داعش داعياً إلى منحهم حق المشاركة في القتال ومسك الأرض بعد تحريرها”.





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