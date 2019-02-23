مجلس بغداد:الأسبوع المقبل نهاية أزمة تلوث نهر دجلة

2019/02/23 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مجلس محافظة بغداد، السبت، عن انخفاض نسبة تلوث مياه نهر دجلة من الـ90 ألف إلى 27 ألف وحدة، فيما بين أن الأسبوع المقبل سيكون نهاية أزمة تلوث نهر دجلة بشكل كامل.وقال عضو المجلس حسون الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “نسبة تلوث مياه نهر دجلة قد انخفضت من الـ90 ألف إلى 27 ألف وحدة بعد الإطلاقات المائية الكبيرة التي وصلت العاصمة من سدي سامراء ديالى”، لافتا إلى إن “مجلس بغداد سيستأنف عمل محطات تصفية وتحليه المياه لمناطق الأطراف في حال وصلت النسبة إلى حدود الـ20 ألف”.وأضاف أن “منطقة النهروان قد تم حل مشكلة انقطاع المياه فيها بنسبة 60% إلا إن مناطق المدائن ومشروع الوحدة وجسر ديالى لازالت تشهد انقطاعا للمياه بسبب استمرار التلوث”، مبينا أن “الأسبوع المقبل سيكون نهائية أزمة التلوث بعد الإطلاقات التي ستصل لنهر دجلة من سدي سامر وديالى”.ووجه مجلس محافظة بغداد، الاسبوع الماضي، بمد أنبوب من النهر المبطن الواقع خلف محطة الرستمية لتغذية منطقة النهروان بالمياه الصالحة للشرب، فيما بين أن هذا الأنبوب سيحل من أزمة النهروان بنسبة 60%.وتظاهر المئات من أهالي مناطق جنوب بغداد، الأسبوع الماضي، تنديدا بانقطاع مياه الشرب لأكثر من أسبوعين، مهددين بقطع الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة ببعض المحافظات الجنوبية.

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