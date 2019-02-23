الناصرية تنظم حفلا تابينيا في ذكرى استشهاد الحاج (ابو طه الناصري)

2019/02/23 | 19:52

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شبكة اخبار الناصرية:

نظمت هيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار اليوم حفلا تابينيا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد امر اللواء العاشر في الحشد الحاج ابو طه الناصري .

واقيم الحفل التا

شبكة اخبار الناصرية:نظمت هيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار اليوم حفلا تابينيا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد امر اللواء العاشر في الحشد الحاج ابو طه الناصري .واقيم الحفل التابيني على قاعة بهو الادارة المحلية في الناصرية بحضور عدد من القيادات الامنية وقيادات الحشد الشعبي .وقال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس في كلمة بالمناسبة ، انه بفضل دماء الشهداء وبينهم ( ابو طه الناصري ) ، وبفضل التعاون بين القوى الامنية من جيش وشرطة ومكافحة ارهاب ، تمكن العراقيون من دحر عصابات داعش الارهابية وتحرير ارضهم .

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